Добровинский объяснил, почему лишился статуса адвоката

Совет адвокатской палаты Москвы счел разглашением адвокатской тайны слова об отказе защищать Михаила Ефремова. Именно это стало причиной лишения статуса адвоката Александра Добровинского.

«Мне вменяется нарушение профессиональной этики в том, что я якобы разгласил адвокатскую тайну, рассказав, что мне в офис кто-то звонил с вопросом, буду ли я защищать господина Ефремова, на который я через секретаря ответил отказом», — привело РИА «Новости» объяснения Добровинского.

Юрист отметил, что будет обжаловать принятое решение. Кроме того, по его словам, в тексте документа имеется большое количество брешей.

Александр Добровинский защищал в суде потерпевшую сторону в деле об аварии с участием Михаила Ефремова. Позже правозащитника лишили статуса адвоката на два года. По словам Адвокатской палаты Москвы, Добровинский нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Кроме того, статуса адвоката лишился и Эльман Пашаев, который представлял интересы актера.

Ранее Добровинский заявлял, что продолжит работать юристом и будет участвовать в гражданских делах. Он пояснил, что для этой деятельности ему не потребуется корочка адвоката.