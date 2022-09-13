Статус социальных предприятий захотели дать спортивным клубам для инвалидов | 360°

Общество 13 сентября 2022, 03:20 Поделиться Telegram

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Viber Статус социальных предприятий захотели дать спортивным клубам для инвалидов Депутат Демин: спортзалам для инвалидов захотели предоставить господдержку Pxhere.com

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Господдержку хотят предоставить спортзалам, в которых занимаются инвалиды. Также как и прочему социальному бизнесу. Законопроект с таким предложением готовится к внесению.

Об этом рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель Комитета Госдумы по предпринимательству Александр Демин.

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«Сегодня тема социального предпринимательства и, в частности, социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства обделена вниманием. Поэтому очень важно поддержать именно этот сегмент», — отметил депутат.

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Демин также пояснил, что законопроект уже ждет заключения от правительства России.

Скидки при оплате услуг ЖКХ положены российским пенсионерам. При этом размер льготы зависит от региона. Проще всего оформить льготы на сайте «Госуслуги».

Для этого понадобится паспорт, подтверждение российского гражданства, удостоверение пенсионера, справка об отсутствии каких-либо долгов по ЖКХ, право собственности на квартиру или другой документ, подтверждающий, что пенсионер живет в этой квартире, а также запись из домовой книги.

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