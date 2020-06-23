Статус «молодой специалист» предложили закрепить в Трудовом кодексе

Трудовой кодекс хотят дополнить определением молодого специалиста. Профессиональным стажерам обещают права и льготы по этому статусу. Общественники уже направили свою идею в Минтруд.

Письмо адресовано министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Свою подпись под ним поставил член ОП РФ Артем Кирьянов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Просим <…> законодательно закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации статус „молодого специалиста“ с поднятием федерального возраста по статусу до 35 лет», — говорится в обращении, составленном совместно с Институтом прогрессивного образования.

Общественники считают, что установленные по статусу права и льготы нужно «в равной мере» распространить на профессиональных стажеров.

Сейчас как таковое определение молодого специалиста на федеральном уровне не закреплено. По ТК РФ у него нормативно-правовой силы нет. Имеющиеся у регионов документы указывают на разный возраст россиян, которые претендуют на такой статус. В основном речь идет о человеке, не достигшем 35 лет. В некоторых субъектах планка ограничена 30 годами.

Молодые специалисты, уверены общественники, в ближайшее время столкнуться с проблемами в трудоустройстве и уровнем зарплат. Это произойдет, поскольку на рынке слишком много свободных кадров с большим опытом.

«Сегодня в России почти 2,5 млн человек официально безработные. Это значительная нагрузка на рынок труда. Многие опытные кадры сейчас окажутся в процессе поиска работы и выиграют в сравнении с молодежью», — подчеркнула директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Она заявила, что из-за жесткой конкуренции и на фоне общей экономической ситуации вчерашним выпускникам не придется рассчитывать на высокую зарплату. Платить им будут еще меньше. Именно поэтому молодых специалистов необходимо поддержать на государственном уровне.