Статус лучшего мегаполиса Москве принес транспорт и технологии

ООН опубликовала рейтинг благосостояния городов мира, где Москва названа лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. Об этом RТ поговорил с генеральным директором фонда «Институт экономики города» Александром Пузановым.

Пузанов отметил, что такой статус Москве могли принести ее масштабные инвестиции в инфраструктуру.

«Программа транспортного развития — крупнейшая государственная программа Москвы. Строятся новые хорды, новые станции метро, внедряются передовые технологии.<…> Москва — один из мировых лидеров по развитию каршеринга», — сказал экономист.