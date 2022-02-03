facebook_pixel
    03 февраля 2022, 21:38

    Статус лучшего мегаполиса Москве принес транспорт и технологии

    Экономист Пузанов прокомментировал признание Москвы лучшим мегаполисом мира

    Полина Гребенщикова

    ООН опубликовала рейтинг благосостояния городов мира, где Москва названа лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. Об этом RТ поговорил с генеральным директором фонда «Институт экономики города» Александром Пузановым.

    Статус лучшего мегаполиса Москве принес транспорт и технологии

    Пузанов отметил, что такой статус Москве могли принести ее масштабные инвестиции в инфраструктуру.

    «Программа транспортного развития — крупнейшая государственная программа Москвы. Строятся новые хорды, новые станции метро, внедряются передовые технологии.<…> Москва — один из мировых лидеров по развитию каршеринга», — сказал экономист.