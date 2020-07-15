Статую русского правителя уберут из центра Ситки на Аляске

Статуя Александра Баранова, правителя русских колоний на Аляске, будет перенесена из центрального парка Ситки в музей. Так решили участники городского совета.

Сейчас памятник Баранову стоит в историческом центре города, который до 1867 года назывался Ново-Архангельском. Участники совета постановили убрать статую «как можно скорее», в музее она будет представлена «в историческом контексте». Трансляция заседания велась на официальном сайте совета Ситки. За перенос проголосовали шесть участников собрания, против высказался один.

Авторы резолюции по переносу статуи Баранова утверждают, что правитель принимал участие в российско-американской кампании по порабощению коренных народов Аляски — тлинкитов и алеутов. Также в документе сказано, что при Баранове якобы нарушались права представителей этих народов и их потомки до сих пор чувствуют боль из-за всего этого.

Статуя Александра Баранова была подарена муниципалитету города Ситки в 1989 году одной из местных семей. Ее установили в парке перед общественным центром Harrigan Centennial Hall на побережье.