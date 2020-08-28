Премия «Медиаменеджер России» состоялась в Москве в 20-й раз. За это время ее лауреатами стали свыше 600 человек. Статуэтка чайки, которую они получили, — это символ свободы и безграничных возможностей в сфере бизнеса.

Несмотря на то, что год принес немало потрясений, сфера медиа понесла не слишком много потерь. Но для этого СМИ пришлось кардинально трансформировать форматы выхода и бороться за читателей, зрителей, искать инновационные технологии.

Один из примеров — оператор наружной рекламы MAER GROUP. Он транслировал послание президента в режиме ленты новостей на своих площадках.

Проект реализовали на всей территории присутствия компании, а это ключевые регионы России. Об этом рассказал генеральный директор MAER GROUP Константин Майор.

Мне очень приятно, что жюри отметило наш проект. Именно это, наверное, благодарность за нашу работу, за активность и развитие. Мы развиваем точно так же активно медиарынок России, и каждый год мы придумываем новые инновации, технологии Константин Майор.

По его словам, компания реализует решения, которые помогают бизнесу увеличивать свои продажи. Эксперты считают, что это первый настолько крупный онлайн-проект в наружной рекламе.

За 20 лет существования престижной награды лауреатами стали более 600 ведущих топ-менеджеров медиарынка. На церемонии награждения шутили, что «лучше чайка в руках, чем журавль в небе».