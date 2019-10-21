Стационар детского хосписа «Дом с маяком» открылся в Москве

Помощь в стационаре окажут как неизлечимо больным детям, так и их родителям.

На данный момент в хосписе проводится лагерь одного дня — праздники для детей с братьями и сестрами и их родителей. Каждое мероприятие посвятили какой-либо стране: детям выдается «паспорт» с визовой печатью в виде флага страны, проводится обед с традиционной кухней. Проводятся и интернациональные развлечения: различные мастер-классы, игры и шоу-программа и мороженым.

«Мы стараемся участвовать во всех мероприятиях — и „Дома с маяком“, и других хосписов, — рассказала Екатерина Иконская, мать одной из пациенток. — Например, отличные праздники проходили на ВДНХ. Но добираться туда с другого конца Москвы долго и неудобно. Хорошо, что мест, куда можно приехать с ребенком, становится все больше».

Пока для детей проводится развлекательная программа, родители общаются с психологом в другой комнате.

Родители поделились, что здесь они узнают много нового и получают передышку, зная, что их дети под квалифицированным присмотром.

Когда хоспис заработает в полную силу, дети смогут оставаться в нем на период до двух недель.

«Одна из важных задач стационара — социальная передышка для семьи. Ухаживать даже за самым любимым на свете ребенком 24 часа в сутки семь дней в неделю очень тяжело, а у наших родителей такая жизнь длится десятилетиями. В стационаре они смогут оставить ребенка на две недели с командой, которая уже хорошо его знает, и заняться делами — может быть, поехать куда-то или просто отдохнуть», — объяснила Софья Харькова, PR-директор благотворительного фонда «Дом с маяком».

Хоспис станет местом, куда родители смогут поместить неизлечимого ребенка, зная, что за ним всегда присмотрят и смогут оказать помощь при необходимости. Также родители смогут научиться ухаживать за больным ребенком и использовать медицинское оборудование.

Кроме того, «Дом с маяком» посещает на дому детей, которые не могут лечь в стационар. Таким детям могут оплатить часть затрат на няню, которая будет ненадолго приходить раз в несколько дней.

Паллиативная помощь в Москве требуется примерно четырем тысячам детей в год. На данный момент, без учета «Дома с маяком», работают 15 стационарных отделений. Большинство из них располагаются при государственных клиниках, а один — при негосударственной Центральной клинической больнице святителя Алексия, митрополита Московского.