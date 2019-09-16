  • Статью учителя из Пущина напечатали в люксембургском журнале. Он пишет о русских эмигрантах

    16 сентября 2019, 19:19

    Александр Белогуров, Алена Собкалова

    Учитель русского языка и литературы из подмосковного Пущина Игорь Егоров объездил полмира в поисках соотечественников. Результатом поездок обычно становятся заметки об эмигрантах разных эпох на российских туристических форумах, но статья о последнем путешествии появилась даже на страницах журнала в Люксембурге.
    Статью учителя из Пущина напечатали в люксембургском журнале. Он пишет о русских эмигрантах | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Учитель русского языка и литературы Игорь Егоров пытается разнообразить будни ребят в пущинской гимназии, рассказывая о русских эмигрантах.

    «Существует ли какая-то связь между нами, живущими здесь, в России, и людьми, которые живут в эмиграции», — таким вопросом задается Игорь Егоров, учитель русского языка и литературы гимназии города Пущино.

    Исторический мостик между соотечественниками за границей и теми, кто живет в России, педагог уже много лет пытается построить, путешествуя по миру.

    Любовь к путешествиям учитель пытается привить и своим ученикам. Мужчина постоянно открывает для себя новые страны, города. Он везде ищет следы русских эмигрантов.

    «Карты естественно мне нужны для работы, потому что преподавание невозможно без истории и географии, а точки обозначают, где я был со своей семьей. Красные — это мы ездили на машинах. Белые — куда летали самолетом. А черные — это гораздо интереснее. Это точки, куда я возил свои классы», — объяснил учитель.

    Статью учителя из Пущина напечатали в люксембургском журнале. Он пишет о русских эмигрантах | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    На карте, которая уже больше похожа на швейцарский сыр, Игорь выделили и Люксембург. Совсем недавно учитель из Московской области стал там автором одной из статей для местного журнала. Все получилось благодаря знакомству Игоря и его супруги с редактором сайта для русскоязычного населения.

    «Была в отпуске и, вдруг, получила сообщение с просьбой помочь найти люксембургское кладбище с российскими захоронениями», — рассказала Марина Ущекова-Николс, редактор русскоязычного журнала «Русский».

    Игорь вместе с женой искал могилу генерала Ползикова. После первой мировой войны он эмигрировал из России в Люксембург, где позже умер и был похоронен на местном кладбище.

    История выходца из Тульской области очень тронула редактора журнала, а позже появилась на местном ресурсе. Директор гимназии гордится учителем, чьи труды печатают за рубежом и уже в ожидании нового материала, из новой страны.

    Статью учителя из Пущина напечатали в люксембургском журнале. Он пишет о русских эмигрантах | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «То, что он пишет, вызывает интерес других стран к нашей стране. И он положительный, потому что мы знаем, что несколько негативный образ нашей страны предстает за границей», — отметила Людмила Долгова, директор гимназии города Пущино.

    Совсем скоро на поиски следов российских эмигрантов Игорь отправится в Стамбул. Кто знает, возможно, и там исторический очерк русского учителя напечатают в местной газете.

    А пока педагогу есть, чем заняться в Люксембурге. Руководство журнала уже предложило Игорю дальше публиковать материалы. Учитель с радостью согласился и признался, что будет это делать абсолютно бесплатно.