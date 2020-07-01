Статью «Медузы» о схожести Ржевского мемориала и дементора проверят на законность

Демонстрацией глупости и необразованности авторов назвал материал издания «Медуза» о Ржевском мемориале глава Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев. Журналисты сравнили памятник с дементором, стражником тюрьмы для волшебников из серии книг о Гарри Поттере.

«Ничего, кроме возмущения, эта публикация вызвать не может. Есть вещи, над которыми нельзя шутить», — заявил депутат Пискарев в беседе с изданием «Подъем».

Он напомнил, что подо Ржевом велись одни из самых кровопролитных боев Великой Отечественной войны. Он предложил журналистам вспомнить стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом».

По словам Василия Пискунова статью «Медузы» проверят на соответствие российским законам. При этом он отметил, что эта проверка связана также со ссылками, которые стоят на сайте издания. Кроме этой публикации проверку проведут всех материалов о коронавирусе, которое опубликовала «Медуза».

Мемориал Советскому солдату подо Ржевом открыли в минувший вторник президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. В своем обращении Путин заявил, что мемориал стал еще одним символом памяти перед великим и самоотверженным подвигом советского солдата, который спас от нацизма весь мир.