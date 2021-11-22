Статисты Петербурга подсчитали, сколько детей родилось в городе в 2021 году

Сотрудники Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, сколько детей появилось на свет в Северной столице в 2021 году. По их данным, за период с января по сентябрь в Северной столице родились 39 883 человека. Об этом написали «Невские новости».

Также за этот период в городе скончался 62 221 местный житель. В Петростате отметили, что, судя по статистике, население Петербурга медленно уменьшается. Примерный коэффициент естественной убыли составляет -0,42%.

Сейчас в Санкт-Петербурге по оценкам Росстата проживают 5 384 342 гражданина.