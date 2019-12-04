Стать инженером: подростки прошли профориентационный тренинг в «Кидзании»

3 декабря в парке профессий «Кидзания» состоялся тренинг проекта Департамента образования и науки Москвы «Профессиональные стажировки» для студентов колледжей. Участники молодёжного клуба Soft Skills 2035 встретились с представителями одного из самых привлекательных работодателей России — компании «Норникель», чтобы погрузиться в настоящую бизнес-среду.

Глава департамента по работе с партнёрами KidZania Юлия Вевере рассказала: «К нам с идеей партнёрства обратился Городской методический центр Москвы, и нам показалась эта идея очень интересной. Мы решили, что вполне можно реализовать что-то вместе, показать детям старшего возраста все направления — как можно себя в этой жизни задействовать, куда направить свои интересы».

Источник фото: телеканал «360»

По словам Марины Мирчук, методиста ГМЦ и координатора клуба «Soft Skills 2035» в рамках проекта «Профессиональные стажировки», для молодёжи важно уже сегодня думать о будущем: «Говорить вместе, договариваться, генерировать идеи, презентовать свои проекты — это необходимо каждому, и в 2035 году учиться этому будет поздно. Важно начинать это уже сейчас, чтобы быть успешным, востребованным, быть альтернативой искусственному интеллекту, дружить с ним, а не бояться его».

Успешный профессионал будущего — это сегодняшний школьник или студент, который осмысленно подходит к выбору профессии. Какие качества нужны молодеже в современной высокотехнологичной компании?

Источник фото: телеканал «360»

«Прежде всего –осознанность в направлении своего профессионального выбора», — объясняет Бэлла Амхадова, руководитель направления по подбору и привлечению персонала «Норникеля». — «Для горного инженера, помимо отличного знания математики и физики, очень важно уметь визуализировать, обладать инновационным мышлением». И Для того, чтобы помочь молодым людям определиться с профессией мы проводит такие профориентационные встречи».

18-летняя участница тренинга Валентина Пронина призналась, что была поражена достижениями современных компаний. «Я узнала много нового, оказывается, что технологии зашли очень далеко. Никогда не думала, что под землёй мы можем так работать! Мы получили очень много информации», — отметила Валентина.

16-летний Илья Мильгунов после встречи определился со своей будущей профессией: «Мне запомнилась работа шахтёров, как они всё делают, работают очень аккуратно. Я бы хотел попробовать себя в роли шахтера, ощутить это, научиться добывать разные ресурсы, чтобы производство у нас в стране развивалось еще быстрее».

Информация из первых уст — главная ценность подобных встреч для молодёжи. И тот, кто задаёт себе вопрос — какую профессию выбрать, несомненно узнаёт для себя что-то полезное.