Стать единой командой. Тренинг для сборной региона WorldSkills Russiа завершился в Коломне

В Коломне завершился тренинг для участников и экспертов сборной региона WorldSkills Russia. С командой Московской области работали психологи, международные эксперты и зарубежные тренеры.

Стать коммуникабельным, разрешить конфликтную ситуацию и правильно провести переговоры — этому в течение трех дней обучались эксперты и участники сборной Московской области WorldSkills Russia. Среди участников — более 100 человек — представители разных профессий, от проектировщиков беспилотников до флористов.

Тренеры применяли игровой подход, поэтому учеба прошла на одном дыхании.

Источник фото: телеканал «360»

«В тех командах, в которых они играли, участники себя очень активно проявляют. Мне кажется, что, когда они войдут в состав сборных либо Московской области, либо, дай Бог, национальной сборной, это усилит их вес, значимость внутри команды», — подчеркнула тренер конкурсантов сборной движения WorldSkills Russia в Московском области Полина Аванян.

Источник фото: телеканал «360»

Нарек Татевосян в WorldSkills — участник бывалый. В мае этого года представлял Подмосковье на национальном чемпионате среди юниоров. В тройку лидеров войти не удалось, занял пятое место. Сейчас ставит перед собой амбициозную цель — войти в основной состав региональной команды и снова попробовать себя в соревнованиях. Компетенция у студента из Воскресенска творческая -«Видеопроизводство». Задача — снять сюжет-портрет о человеке.

Источник фото: телеканал «360»

Лекции, мастер-классы и много практики. Региональный чемпионат WorldSkills пройдет в ноябре Подробнее

«Тренинг был очень продуктивный. Очень много моментов, которые помогли нам в личном росте, чтобы мы могли сдерживать свои эмоции, которые помогут для победы. Еще мы стали настоящей командой — нас сплотили», — поделился участник тренинга, студент Воскресенского колледжа Нарек Татевосян.

На тренинг приехали больше 100 участников и экспертов со всего Подмосковья. Здесь есть парикмахеры, флористы, предприниматели, автослесари. В течение трех дней с ними работали психологи, международные и зарубежные эксперты.

Источник фото: телеканал «360»

В следующем году национальный Чемпионат WorldSkills Russia пройдет в Новокузнецке. С 11 ноября уже начнутся региональные отборочные соревнования. Сначала свое мастерство покажут основные участники, потом юниоры и самые опытные конкурсанты, выступающие в категории «Навыки мудрых».