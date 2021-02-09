Видеоконтент в России может стать бесплатным

Российские власти хотят добавить видео в программу «Доступный интернет», включающему бесплатный доступ к «облегченным версиям» социально значимых сайтов.

Администрация президента и Минцифры таким образом хотят продвигать отечественный контент, который конкурировал с видеоплатформой YouTube. Об этом сообщил источник «Коммерсанту».

Другой источник утверждает, что расширение эксперимента явлется продвижением социальной политики Минцфры. В качестве контраргумента «Доступного интернета» приводятся увеличение нагрузки на сети связи. Это приведет к дополнительным расходам, которые будут распределены между платящими абонентами.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что расширение программы вынудит операторов связи чаще поднимать цены, опережая темпы инфляции, а бороться с YouTube все равно не получится. У операторов на него приходится 30-35% трафика.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян также не поддерживает идею включения видео в «Доступный интернет». Получив бесплатный доступ к видеоресурсам, треть пользователей перестанет платить за интернет. Операторы начнут компенсировать затраты за счет рекламы и будут вставлять ее еще больше.

В прошлом году в России утвердили список бесплатных-интернет ресурсов. Всего Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило перечень из 391 социально значимого ресурса, включая Вконтакте и Одноклассники.