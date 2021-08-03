Стас Пьеха сообщил о самочувствии сына после избиения

Российский певец Стас Пьеха прокомментировал самочувствие сына Пети, которого избила жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. Мальчик сейчас проходит психологическую и физическую реабилитацию дома, рассказал портал Teleprogramma.pro.

Артист признался, что несмотря на выписку сына из медучреждения, его самочувствие оставляет желать лучшего. У семилетнего ребенка время от времени появляются различные жалобы, сообщило радио «Комсомольская правда».

«С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало», — сообщил Пьеха.

По словам артиста, психолог поставил мальчику определенные диагнозы и «зафиксировал их на бумаге». А у бабушки, которая защищала Петю, до сих пор сохраняются боли в шее.

«Больше я ничего особо не знаю, нахожусь на гастролях в Турции. Петр сейчас с мамой Натальей. У бабушки болела шея — я видел только выписку из травмпункта. Но я не специалист. Конкретно ответить, что там, я не могу», — заключил певец.