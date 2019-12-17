Стас Барецкий заявил, что он отец Греты Тунберг

Барецкий в очередной раз решил шокировать публику. В этот раз любитель хайпа рассказал, что шведская активистка Грета Тунберг стала плодом его любви с женщиной легкого поведения. Правда, артист путается в показаниях относительно времени своего романа — 90-е годы, конец 90-х или начало 2000-х.

«Я дружил с девушкой в Питере, которая работала по отелям. Все понимают, о чем речь. Она мне нравилась, я ее боготворил… Мне было все равно, кем она работала на тот момент. В итоге она нашла себе мужичка и рванула в Швецию. Потом она там родила ребенка и отдала его опекунам. Эти опекуны дали ребенку свою фамилию. Она мне постоянно об этом сообщала. Я кричал ей: «Дура, дура», — сообщил Барецкий.

Шоумен утверждает, что общение с бывшей возлюбленной сошло на нет, а недавно она о себе напомнила. Якобы женщина назвала Барецкому имя его дочери — Грета Тунберг.

Грета Тунберг — шведская экоактивистка, получившая всемирную известность как вдохновитель международного движения пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. 16-летняя Грета была признана «Человеком года» по версии журнала Time.