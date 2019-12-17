«Мы сейчас хотим сформировать пакет документов, чтобы получить постановление о назначении экспертизы по отцовству. И второе, мы хотим провести экспертизу портретную, когда по строению черепа, по строению ушей и так далее предварительно определяют сходство. На основании этого уже официально обращаться, проводить экспертизу ДНК», — рассказал адвокат Барецкого.

PR-директор шоумена добавил, что они хотят собрать все необходимые для теста документы на этой неделе.

Стас Барецкий недавно заявил, что Грета Тунберг — его дочь. Девочка, якобы, была удочерена в младенчестве. Шоумен утверждает, что родителями активистки являются он и его бывшая возлюбленная, которая в прошлом была женщиной легкого поведения.