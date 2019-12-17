Стас Барецкий с помощью ДНК-теста хочет доказать, что Грета Тунберг — его дочь
Скандально известный шоумен Стас Барецкий собирается доказать, что является отцом экоактивистки Греты Тунберг. Для этого он хочет использовать тест ДНК, сообщил сайт Life.ru.
«Мы сейчас хотим сформировать пакет документов, чтобы получить постановление о назначении экспертизы по отцовству. И второе, мы хотим провести экспертизу портретную, когда по строению черепа, по строению ушей и так далее предварительно определяют сходство. На основании этого уже официально обращаться, проводить экспертизу ДНК», — рассказал адвокат Барецкого.
PR-директор шоумена добавил, что они хотят собрать все необходимые для теста документы на этой неделе.
Стас Барецкий недавно заявил, что Грета Тунберг — его дочь. Девочка, якобы, была удочерена в младенчестве. Шоумен утверждает, что родителями активистки являются он и его бывшая возлюбленная, которая в прошлом была женщиной легкого поведения.