Стас Барецкий хочет перенести Новый год

Скандалист Барецкий объяснил свою позицию трудностями при возвращении на работу, поскольку россияне отвыкают от ритма в ходе новогодних каникул.

Также он высказался по поводу инициативы о внесении в Госдуму законопроекта, по переносу одного из выходных дней года на 31 декабря.

«Мне Новый год в середине зимы не очень нравится, если честно. Зима символизирует собой сон. Медведь на Руси зимой спит и экономит свои силы, как и люди. Зима — мертвый сезон, поэтому Новый год зимой неинтересен. Новый год нужно отмечать после окончания отпусков. Люди отгуляли лето и первое сентября — День знаний, нужно объединить с Новым годом», — заявил шоумен.

Он добавил, что подумывает о том, чтобы внести в Госдуму свой законопроект на тему Нового года. Барецкий уверен, что в этом его обязательно поддержит лидер и живой символ ЛДПР Владимир Жириновский, рассказало ИА Nation News.

Также Барецкий заявил, что Новый год лучше отмечать на работе, так как это «сплотит коллектив».