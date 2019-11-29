  • Стас Барецкий хочет перенести Новый год

    29 ноября 2019, 15:32

    Александр Кушак

    Эпатажный шоумен предложил перенести Новый год на осень, когда люди возвращаются из отпусков, сообщило издание «ПолитЭксперт».

    Скандалист Барецкий объяснил свою позицию трудностями при возвращении на работу, поскольку россияне отвыкают от ритма в ходе новогодних каникул.

    Также он высказался по поводу инициативы о внесении в Госдуму законопроекта, по переносу одного из выходных дней года на 31 декабря.

    «Мне Новый год в середине зимы не очень нравится, если честно. Зима символизирует собой сон. Медведь на Руси зимой спит и экономит свои силы, как и люди. Зима — мертвый сезон, поэтому Новый год зимой неинтересен. Новый год нужно отмечать после окончания отпусков. Люди отгуляли лето и первое сентября — День знаний, нужно объединить с Новым годом», — заявил шоумен.

    Он добавил, что подумывает о том, чтобы внести в Госдуму свой законопроект на тему Нового года. Барецкий уверен, что в этом его обязательно поддержит лидер и живой символ ЛДПР Владимир Жириновский, рассказало ИА Nation News.

    Также Барецкий заявил, что Новый год лучше отмечать на работе, так как это «сплотит коллектив».