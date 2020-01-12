Старый Новый год 2020: приметы и запреты праздника

Старый Новый год наступит в ночь с 13 на 14 января. В праздничную ночь, по традиции, принято собираться за одним столом с родными и друзьями. «360» предлагает вспомнить, как нужно встречать Новый год по старому стилю и что категорически нельзя делать на праздник.

По сути, Старый Новый год от обычного ничем не отличается — просто живем мы сейчас по другому календарю, поэтому по старому стилю начало года приходится на 14 января. В праздничную ночь стоит попросить прощения за все обиды у присутствующих за столом и в полночь загадать желание. Ужинать можно всем, чем угодно, так как Рождественский пост уже закончился. Старый Новый год встречают преимущественно в тех странах, где православные придерживаются старой системы летоисчисления.

Существует несколько примет, согласно которым в Старый Новый год можно определить, какими будут следующие 12 месяцев. Так, например, если на праздник подует южный ветер, то год будет теплым, если западный, то коровы дадут много молока, а рыбаки всегда будут возвращаться с уловом. Безветренная и безоблачная погода предскажет богатый урожай на ягоды.

На Старый Новый год категорически нельзя выносить мусор — это нужно сделать заранее. Также нельзя ни с кем ссориться и ругаться — в Новый год нужно войти с чистым сердцем и без обид. Приметы говорят, что на Старый Новый год никому нельзя давать в долг, иначе есть риск прожить до следующего праздника в бедности. Встречать Старый Новый год необходимо в чистой, желательно новой, одежде ярких цветов, чтобы будущая жизнь наполнилась красками.