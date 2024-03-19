Эксклюзив 19 марта 2024, 22:39 Старый и безобидный. История пса Гаврюши взбудоражила интернет Директор «ФлагманВет» Тарасенко: Гаврюша погиб из-за безответственности людей Unsplash

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В Самарской области получила огласку история бездомного пса Гаврюши, который умер от действий бессердечных людей. Как развивались события, «360» рассказала директор ветеринарного центра «ФлагманВет», директор подрядной организации «Добрые люди» Инна Тарасенко.

Собеседница издания пояснила, что ее организация является муниципальным подрядчиком и реализует федеральную программу «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» (ОСВВ). Тарасенко рассказала, что произошло с Гаврюшей.

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По ее словам, пес был уже возрастным, ему было около 14 лет. Он мало двигался, последние четыре года жил около храма.

«У нас волонтерское движение очень сильно развито, мы его всячески поддерживаем. Местные жители ухаживали за Гаврюшей, построили будки. Собаки безобидные». Инна Тарасенко директор подрядной организации «Добрые люди»

На собак, в том числе Гаврюшу, поступила жалоба. Заявитель потребовал демонтировать будки и отловить собак. В организации ответили, что собаки прошли программу ОСВВ и «никто никуда их забирать не будет». По словам директора ветцентра, жалоба не была мотивирована укусами или агрессией собак.

«В обход этого официального ответа 7 марта была предпринята попытка демонтировать будки. Собаки в страхе разбежались. <…> Он (Гаврюша — прим. ред) очень сильно испугался и ушел под балкон близлежащего дома, пока люди там между собой разбирались. Волонтеры отстояли эти будки. Полиция уехала. Люди с ломами тоже ушли. На следующий день Гаврюшу обнаружили мертвым в том самом месте, где он укрывался от этого сражения. Просто по факту у него не выдержало сердце», — поделилась Тарасенко.

Инцидент с Гаврюшей предали огласке, откликнулось очень много людей. Сочувствующих бездомным животным оказалось гораздо больше против жалобы одного человека, отметила Тарасенко. Волонтеры провели массовую акцию памяти, а также написали официальное обращение в МВД с просьбой разобраться, на каком основании сотрудники полиции без документального обоснования пытались снести будки.

Собеседница «360» отметила, что проблема бездомных животных — это проблема в первую очередь людей, так как именно люди в ответе за тех, кого приручили.