«Старые рецепты не всегда срабатывают»: Кудрин назвал кризис из-за COVID-19 непохожим на другие

Российская власть должна более решительно противостоять кризису, который сейчас сложился в стране. Более того, она должна существеннее помогать гражданам и экономике, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы немножко медленно реагируем на вызовы этого кризиса, который совсем не похож [на кризисы предыдущих лет], и наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно», — привело слова Кудрина РИА «Новости».

Он добавил, что во время кризиса 2008–2009 годов Кабмин принимал решения быстрее, чем остальные государства. Именно поэтому Россия смогла успешно преодолеть кризис. По словам главы Счетной палаты, низкий уровень долговой нагрузки страны — хороший резерв для борьбы с кризисом.

«Мне кажется, этот резерв слабо используется: мы могли бы спокойно занять на два-три триллиона рублей больше и поддержать как население, так и экономику», — отметил Кудрин.

Он подчеркнул, что согласен с мнением экономистов, которые считают, что во время сложившегося кризиса необходимо больше поддерживать экономику России.