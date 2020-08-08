Старую дверь из «Брата 2» нашли в Москве. Она не изменилась за 20 лет

Пользователь Pikabu нашел в Москве обшарпанную дверь, возле которой снимали сцену знакомства Данилы Багрова с Фашистом в фильме Алексея Балабанова «Брат 2». Она все такая же старая и обшарпанная и ничуть не изменилась за 20 лет.

Источник фото: Pikabu

Эту дверь отыскал пользователь с ником comentarista в доме в Подколокольном переулке в столице. Точный адрес: Подколокольный переулок, дом 11/11, строение 1. Как уверяет автор поста, это один из самых старых жилых домов в Москве. Он рекомендует прийти туда и ощутить дух старой Москвы, который так манит кинематографистов. Во дворе этого дома снимали несколько фильмов.

Речь идет о доме Ярошенко, где располагалась ночлежка и трактир «Каторга». Здание находится в центре ранее криминальной Хитровки. Свой нынешний вид дом приобрел во второй половине XIX века.

Премьера фильма «Брат 2» состоялась в мае 2000 года. У картины нет фестивальных наград, однако зрительская любовь сделала ее по-настоящему культовой.