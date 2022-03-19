Стартовый комплекс для ракет «Союз» на космодроме Куру могут законсервировать навсегда

Из-за санкций Евросоюза стартовый комплекс для российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане может быть законсервирован навсегда. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Он может быть законсервирован навсегда. Зачем он нам там нужен. Зачем нам партнер (Европейское космическое агентство — прим. ред.), который настолько ненадежен», — сказал Рогозин.

О введении санкций в отношении российской космической отрасли США и Евросоюз объявили 24 февраля. Тогда глава Роскосмоса заявил, что запуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут прекращены, а российские специалисты оттуда будут отозваны.

Как уточнил «Интерфакс», Роскосмос и Европейское космическое агентство сотрудничали по этому космодрому 15 лет. За это время с него осуществили 27 пусков ракет-носителей «Союз».

Ранее Рогозин сообщил, что США рассматривают вероятность отключения России от системы навигации GPS.