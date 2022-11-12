Общество 12 ноября 2022, 03:17 Стартовый комплекс для «Ангары» построили на 75% Роскосмос: стартовый комплекс для «Ангары» построили на 75% РИА «Новости»

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Строительство стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» завершили на космодроме Восточный на 75%. Работы ведутся под постоянным контролем, заявили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«Оперативное выполнение работ на объекте составляет 75%. За всеми видами работ, их объемами и сроками ведется круглосуточный контроль как непосредственно „на земле“, так и с использованием средств аэросъемки и орбитальной группировки», — сообщили в госкорпорации.

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Согласно контракту, специалисты должны закончить строительно-монтажные работы в августе 2023 года. Сейчас на площадке идет оптимизация сроков параллельного проведения работ и монтажа технологического оборудования по мере готовности объектов. Во вторую очередь строительства включили возведение стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара».

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Стройка на космодроме Восточный началась летом 2019 года. Зимой рабочие приступили к монтажу технологического оборудования. Стартовый стол для ракеты-носителя оценивали в 58 миллиардов рублей. Госконтракт на проведение работ подписали в 2018 году.