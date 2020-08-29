Стартовавший в Сыктывкаре боевик «Шугалей-2» продолжил историю о россиянах в Ливии

В Сыктывкаре прошел премьерный показ фильма «Шугалей-2», повествующего о судьбе российских социологов, находящихся в заложниках у террористов ПНС.

На премьере присутствовала съемочная группа, а также актер Кирилл Полухин, исполнивший главную роль в картине.

«Шугалей-2» продолжает историю россиян, попавших в ливийский плен, где они находятся уже больше года. В стенах тюрьмы, где содержатся россияне, Максим Шугалей продолжает собирать сведения, полезные для мирового сообщества.

Создатели возлагают большие надежды на картину, особенно после успеха первой ее части. Первый фильм о Шугалее был переведен на несколько языков и заслужил широкое общественное признание, при этом картина была снята в кратчайшие сроки. Съемки прошли в России и Тунисе.

Критики не раз отмечали, что скорость создания фильма «Шугалей» удивительным образом никак не повлияла на его качество.

Напомним, российские социологи приехали в Ливию в мае 2019 года с исследовательской миссией абсолютно легально. Однако спустя некоторое время россиян взяли в плен. Сейчас они находятся в частной военной тюрьме «Митига».

Обе ленты призваны привлечь внимание общественности к вопиющему нарушению международных законов и прав человека, а также ускорить процесс освобождения россиян.