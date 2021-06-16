Стартовала регистрация на массовый забег в столице ЯНАО

В Салехарде началась регистрация на массовый забег, который организовала команда регионального холдинга «Ямал-Медиа». Мероприятие намечено на 3 июля, передает ИА «Север-Пресс».

Участникам забега предлагается два дистанции: для начинающих один километр, для уверенных в своих силах — пять. Победителям обещаны призы. Для взрослых и детей предусмотрены развлечения.

«Мы не ставим цель воспитывать чемпионов и устанавливать мировые рекорды. Слоган „Разбуди Ямал“ значит двигайся вперед, будь активным, общайся, получай от этого удовольствие и пользу», — подчеркнул гендиректор АНО «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин.