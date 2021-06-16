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    16 июня 2021, 19:27

    Стартовала регистрация на массовый забег в столице ЯНАО

    Артур Блянихов

    В Салехарде началась регистрация на массовый забег, который организовала команда регионального холдинга «Ямал-Медиа». Мероприятие намечено на 3 июля, передает ИА «Север-Пресс».

    Участникам забега предлагается два дистанции: для начинающих один километр, для уверенных в своих силах — пять. Победителям обещаны призы. Для взрослых и детей предусмотрены развлечения.

    «Мы не ставим цель воспитывать чемпионов и устанавливать мировые рекорды. Слоган „Разбуди Ямал“ значит двигайся вперед, будь активным, общайся, получай от этого удовольствие и пользу», — подчеркнул гендиректор АНО «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин.