Стартовала регистрация на конкурс «Лидеры России»
Управленцы смогут снова побороться за победу в проекте «Лидеры России». Регистрация на четвертый конкурс стартовала 31 марта. Заявку на участие можно подать до 26 апреля. Как отметил наставник конкурса Сергей Кириенко, в «Лидерах России» не бывает проигравших.
«Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта — возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента и наставник конкурса.
Он подчеркнул, что приобретенные знания иногда бывают дороже, чем победа. Кириенко пригласил поучаствовать в «Лидерах России» всех, кто чувствует в себе силу управленца, готов брать на себя ответственность и хочет менять не только свою жизнь, но и будущее страны. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что «Лидеры России» — это не только соревнование, а возможность приблизиться к лидерам мнений.
«Он доступен для каждого. Мы верим в то, что каждый из вас может предложить что-то взрывное, что-то однозначно прогрессивное, например, как наша вакцина „Спутник V“. Мы ждем вас», — сказал министр.
Новый сезон конкурса будет отличаться от предыдущих методологией, тестами и структурой. Участников ждут восемь отраслевых треков. Шесть основных начались 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». В апреле запустят два отдельных направления — треки «Международный» и «Студенты».
В конкурсе можно будет выбрать лишь один трек. В каждом из них участники должны соответствовать определенным требованиям. Например, в «Государственном управлении» подавшему заявку должно быть не более 55 лет, он должен быть гражданином России, иметь высшее образование и не менее двух лет управленческого опыта. Весь конкурс состоит из четырех этапов:
— регистрация (с 31 марта по 26 апреля 2021 года),
— дистанционный этап (с 29 апреля по 11 июня),
— очный этап (с августа по декабрь),
— суперфинал (в марте).
Победители «Лидеров России» получат образовательные программы от ведущих вузов и научных организаций. Кроме того, предусмотрены стажировки и вакансии в профильных министерствах и крупных корпорациях. Также победители смогут рассчитывать на членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию. Еще одним призом является получение наставника.
За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями — 313 человек. <…> Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны
После трех предыдущих конкурсов высокие должности получили более 270 участников «Лидеров России». Шесть победителей смогли стать заместителями федеральных министров, а два человека заняли должности глав регионов. Помимо этого, конкурсанты стали мэрами, ректорами и проректорами вузов, топ-менеджерами крупных компаний.