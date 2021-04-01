Стартовала регистрация на конкурс «Лидеры России»

Управленцы смогут снова побороться за победу в проекте «Лидеры России». Регистрация на четвертый конкурс стартовала 31 марта. Заявку на участие можно подать до 26 апреля. Как отметил наставник конкурса Сергей Кириенко, в «Лидерах России» не бывает проигравших.

«Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта — возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента и наставник конкурса.

Он подчеркнул, что приобретенные знания иногда бывают дороже, чем победа. Кириенко пригласил поучаствовать в «Лидерах России» всех, кто чувствует в себе силу управленца, готов брать на себя ответственность и хочет менять не только свою жизнь, но и будущее страны. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что «Лидеры России» — это не только соревнование, а возможность приблизиться к лидерам мнений.

«Он доступен для каждого. Мы верим в то, что каждый из вас может предложить что-то взрывное, что-то однозначно прогрессивное, например, как наша вакцина „Спутник V“. Мы ждем вас», — сказал министр.

Новый сезон конкурса будет отличаться от предыдущих методологией, тестами и структурой. Участников ждут восемь отраслевых треков. Шесть основных начались 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». В апреле запустят два отдельных направления — треки «Международный» и «Студенты».

В конкурсе можно будет выбрать лишь один трек. В каждом из них участники должны соответствовать определенным требованиям. Например, в «Государственном управлении» подавшему заявку должно быть не более 55 лет, он должен быть гражданином России, иметь высшее образование и не менее двух лет управленческого опыта. Весь конкурс состоит из четырех этапов:

— регистрация (с 31 марта по 26 апреля 2021 года),

— дистанционный этап (с 29 апреля по 11 июня),

— очный этап (с августа по декабрь),

— суперфинал (в марте).

Победители «Лидеров России» получат образовательные программы от ведущих вузов и научных организаций. Кроме того, предусмотрены стажировки и вакансии в профильных министерствах и крупных корпорациях. Также победители смогут рассчитывать на членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию. Еще одним призом является получение наставника.

За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями — 313 человек. <…> Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны Алексей Комиссаров uенеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России».

После трех предыдущих конкурсов высокие должности получили более 270 участников «Лидеров России». Шесть победителей смогли стать заместителями федеральных министров, а два человека заняли должности глав регионов. Помимо этого, конкурсанты стали мэрами, ректорами и проректорами вузов, топ-менеджерами крупных компаний.