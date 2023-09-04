Общество 04 сентября 2023, 19:00 Стартовала регистрация на конкурс «Это у нас семейное» Конкурс «Это у нас семейное» стартовал в России Freepik

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В России стартовал масштабный проект «Это у нас семейное». В нем могут принять участие семьи от четырех человек — представителей не менее трех поколений. Победители получат жилищные сертификаты и возможность отправиться всей семьей в большое путешествие. Об этом сообщили в организации «Россия — страна возможностей».

Прием заявок начался 4 сентября на сайте этосемейное.рф.

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«Основная задача проекта — объединить семьи через общие дела», — отметили в пресс-службе.

Участникам предстоит выполнить задания по направлениям «Знания», «Спорт», «Творчество», «Добро», «Семья», «Служение Отечеству».

В сентябре-октябре пройдет регистрация, в октябре-декабре проведут дистанционный этап, в феврале-апреле будущего года — окружные полуфиналы, финал состоится летом 2024-го.

Представители проекта рассказали, что в полуфинал выйдут полторы тысячи семей, на финал в Москву приедут 300 семей.

Семьи-победители получат 30 сертификатов на улучшение жилищных условий на пять миллионов рублей, а также 300 больших путешествий по России. Кроме того, для участников предусмотрено множество призов от партнеров проекта.