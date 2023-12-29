Общество 29 декабря 2023, 14:02 Стартовала работа сайта кандидата на должность президента Путина Сайт кандидата на должность президента России Путина начал работу РИА «Новости»

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Сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина начал работу. Об этом сообщили в избирательном штабе действующего главы государства.

«Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/», — заявили в релизе.

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На портале представили дневник кампании, информацию о доверенных лицах кандидата, его биографию, контакты предвыборного и адреса региональных штабов.

Также на сайте можно ознакомиться с видеоматериалами об основных моментах кампании и увидеть раздел о важных достижениях России за последние годы. Портал создала команда отечественных IT-специалистов.

Избирательный штаб Путина начал работу 21 декабря в Гостином Дворе Москвы. Пресс-секретарем стала журналистка телеканала «Россия 24» Александра Суворова. Сопредседателями назначили главврача Московской городской больницы № 52 Марьяну Лысенко, спикера парламента ДНР Артема Жогу и актера Владимира Машкова.