Стартовал прием заявок от айтишников на отсрочку от армии осенью

В России стартовал прием заявок от айтишников на отсрочку от армии во время предстоящего осеннего призыва. Их работодатели должны заполнить форму на сайте госуслуг до 11 августа, сообщило Минцифры РФ.

«IТ-компании с 2 августа могут воспользоваться специальным сервисом госуслуг и подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа», — сообщили в министерстве.

Претенденты должны соответствовать определенным критериям, например, работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности из списка, иметь стаж не меньше 11 месяцев с октября 2021 года, а сама компания — быть аккредитованной. Полный список требований опубликован на сайте госуслуг.

Минцифры РФ передаст собранную информацию в Минобороны РФ, окончательное решение об отсрочке — за призывной комиссией. Айтишнику в любом случае придется посетить военкомат после получения повестки, чтобы подтвердить отсрочку.

В весеннюю кампанию заявки на отсрочку подали 8,7 тысячи человек, только тысяча получила отказ. Больше всего айтишников обратились из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, Новосибирской и Самарской областей.