Общество 12 февраля 2024, 10:22 Стартовал прием заявок на стажировку в правительстве Москвы Молодые специалисты смогут пройти стажировку в правительстве Москвы РИА «Новости»

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Начался прием заявок на участие в новом потоке проекта «Стажировка в правительстве Москвы». Он будет действовать до 21 апреля. Принять участие могут студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры и выпускники вузов в возрасте от 18 до 35 лет, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Всем желающим необходимо оформить заявку на карьерном портале, заполнив анкету. Там следует выбрать одно из семи направлений: «Городская экономика», «Медийный город», «Правовое пространство», «Социальный город», «HR-город», «Комфортная городская среда» или «IT-город».

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Заместитель руководителя Управления государственной службы и кадров Полина Логинова рассказала, что на стажировке молодежь может получить опыт по востребованным направлениям и придумать стратегии для решения городских задач.

«Это помогает увидеть и развить потенциал начинающих специалистов, ведь наша главная задача — заинтересовать самых талантливых и неравнодушных ребят в работе на благо города. В том числе поэтому многие выпускники стажировки продолжают свою карьеру в правительстве Москвы», — подчеркнула Логинова.

Ранее молодые исследователи и разработчики получили премии от правительства Москвы.