13 сентября 2023, 11:12
Стартовал прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы
Бирюков: прием заявок на соискание экологических премий стартовал 13 сентября
Начался прием заявок на экологические премии правительства Москвы. Он продлится в течение двух месяцев, с 13 сентября по 12 ноября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«О востребованности экологических премий свидетельствует ежегодный рост числа соискателей. Например, в прошлый раз поступило рекордное количество проектов — 157, что на 11% выше предыдущего показателя», — уточнил он.
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Конкурс будет актуален для представителей различных сфер, включая бизнес, корпорации, промышленные предприятия, экологические организации, образовательные учреждения, городские сообщества и проектные организации.
Награды в этой области начали присуждать более 10 лет назад. Ими отметили свыше 100 инициатив в сфере экологии и климата.
Победителей выберет экспертный совет на основе нескольких критериев, включая наличие инновационных решений и использование природоохранительных технологий. Премии будут присуждать в четырех номинациях с призами за первое и второе место в каждой:
- «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий».
- «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект».
- «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы».
- «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений».
Победителями признают новые и актуальные проекты, имеющие инновационный подход и социальный эффект. Оценка будет учитывать финансовую реализацию проекта и привлечение молодых специалистов в возрасте до 35 лет.
Ранее сообщалось о том, что более 100 человек приняли участие в интенсиве «Устойчивое развитие города» в рамках Московского урбанистического форума.
Награды
Экология
Москва 2023
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