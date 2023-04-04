Общество 04 апреля 2023, 23:18 Стартовал пятый сезон кадрового конкурса «Лидеры России» Кириенко открыл пятый сезон «Лидеров России» Unsplash

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Началась регистрация на пятый юбилейный конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире телеканала «Россия 24» пожелал участникам удачи и рассказал, почему важно бороться за выход в финал конкурса в этом сезоне.

На церемонии открытия Кириенко подчеркнул, что у финалистов есть возможность стать «частью уникальной команды — команды президента». Политик отметил, что стране нужны талантливые управленцы в различных сферах и по всей России. В последние годы страна столкнулась с множеством вызовов, отметил Кириенко и добавил, что «если ты можешь в такое время, значит ты должен».

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«Нас попробовали задавить санкциями — у них ничего не получилось​​​. Но мы должны помнить, что эта борьба вдолгую», — заявил Кириенко.

Участвовать в кадровом конкурсе «Лидеры России» именно сейчас важно, потому что мир меняется и нельзя упустить предоставившиеся возможности. Кириенко отметил, что любой кризис — это время возможностей для России и каждого человека.