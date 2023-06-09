Общество 09 июня 2023, 14:45 Стартовал отборочный этап Международного чемпионата по кибербезопасности в рамках ПМЭФ Международный чемпионат по кибербезопасности пройдет в рамках ПМЭФ РИА «Новости»

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В Международном чемпионате по кибербезопасности, который пройдет в рамках ПМЭФ-2023, примут участие 40 команд из 20 стран мира. Соревноваться в отражении предусмотренных сценарием чемпионата четырех волн массированных кибератак будут одновременно около 200 человек.

Помимо специалистов по кибербезопасности из РФ, на онлайн-соревнования зарегистрировались команды из Европы, Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

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Широкая география участников Киберчемпионата превратит состязания в крупнейшую международную площадку по обмену опытом в противодействии киберугрозам.

Подобного рода мероприятие поможет его участникам познакомиться с новыми инструментами и методиками, а также внести свой вклад в развитие сообщества, отметил капитан команды VenCERT из Венесуэлы, Мигель Алехандро Маркес Олмос. Он добавил, что вместе с коллегами долго изучал различные сценарии учений. По его мнению, залог успеха команды заключается в эффективной коммуникации между ее участниками.

«У каждого человека в команде есть своя роль, и важно, чтобы он понимал свою ответственность за общий результат», — подчеркнул он.

Капитан команды ЭТП ГПБ, представляющей Электронную торговую площадку Газпромбанка, Владислав Кокунцыков отметил, что для его команды участие в таком мероприятии станет отличной возможностью обменяться опытом с коллегами. По его мнению, в кибербезопасности нет предела для совершенства.

«Мы распределили роли внутри команды в соответствии с направлением деятельности каждого из коллег и уделили внимание взаимозаменяемости», — добавил он.

Помимо опыта, участники соревнований получат призы в виде лицензии на российские продукты информационной безопасности. Компания «РТК-Солар» подарит финалистам комплексное решение для контроля безопасности ПО Solar appScreener. Кроме того, они получат лицензии на продукты технологических партнеров Киберчемпионата: Secret Net Studio от «Кода Безопасности» и Kaspersky Plus от «Лаборатории Касперского».