Старт сезона летних веранд отложили в Москве

Предполагалось, что сезон работы веранд начнется 1 апреля, однако дату изменили на 15 июня. Ранее по распоряжению мэра Москвы все кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания в столице закрылись до 5 апреля.

«Открывать общепит после этой даты или продлевать ограничения — будем решать в зависимости от складывающейся ситуации по коронавирусу», — уточнили в правительстве.

Владельцам кафе и ресторанов посоветовали не увеличивать число посадочных мест в ближайшее время.

«Перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года», — постановили в правительстве столицы.

Работы по монтажу разрешили начать лишь после 1 июня.