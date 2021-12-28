Старт ракеты «Ангара-А5» попал на видео

Сайт телеканала «Звезда» поделился кадрами запуска ракеты тяжелого класса «Ангара-А5», который произошел накануне с космодрома Плесецк (Архангельская область).

Для того, чтобы снять запуск ракеты установили несколько экшн-камер, которые позволяли детально рассмотреть, что происходило на космодроме. Отмечается, что в штатном режиме прошли все предстартовые операции и сам старт. По данным издания, этот испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса является третьим по счету. Предыдущий пуск провели 14 декабря прошлого года.