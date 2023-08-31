31 августа 2023, 10:11
Старт проекта по развитию беспилотных авиационных систем анонсировали на 2024 год
Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем заработает в 2024 году
Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем начнет работать с 1 января 2024 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные секретариата первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
В секретариате обратили внимание, что президиум правкомиссии по развитию БАС ранее утвердил пять федеральных проектов, которые входят в состав нацпроекта. Документ направили на финальное утверждение.
Реклама
До конца этого года нужно принять несколько нормативных правовых актов для развития сервисов, внедрения финансовых мер поддержки потребителей, разработчиков и производителей БАС, пояснили в секретариате.
Помимо этого, стоит задача по разработке развернутого плана производства беспилотников разных типов. Этот план ориентирован в том числе и на удовлетворение государственного гражданского заказа.
В начале августа Белоусов отмечал, что в России около 70 отечественных компаний стали производителями беспилотных авиационных систем, из них 20 крупных.
Беспилотники
Россия
Реклама
Реклама