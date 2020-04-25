Старт акции «Путь Победы!» дадут 27 апреля в парке «Патриот»

Звезды отечественной эстрады дадут старт акции «Путь Победы!» в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, мероприятие пройдет в онлайн-формате.

«В формате онлайн-трансляции на сайте телеканала „Звезда“, а также в эфире телеканала Ru.tv в период с 1 по 4 мая пройдет благотворительный концерт звезд российской эстрады с участием Полины Гагариной, Григория Лепса, Димы Билана, Александра Маршала, группы „Земляне“ и других популярных российских исполнителей», — сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Воскресение».

Акция проводится радиостанцией «Русское радио» совместно с Минобороны и благотворительным фондом «Воскресение» в поддержку строительства Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

В пресс-службе фонда отметили, что место для старта акции выбрано неслучайно. Именно здесь были остановлены армии фашистской Германии, и началось историческое контрнаступление советских войск.

Участники концерта одними из первых побывают на площадке строительства Главного храма и смогут ознакомиться с храмовым комплексом.

Храм строят по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу на народные пожертвования.