Старшие дети Бовта задолжали за квартплату 167 тысяч

Оказалось, что дети Светланы Лободюк имеют прописку. Также выяснилось, что они и их мать — владельцы квартиры в Московском районе Петербурга, в доме рядом с метро у Парка Победы. Наследники Бовта задолжали коммунальщикам 167 тысяч рублей.

Лободюк купила квартиру площадью 44,8 квадратных метра в «хрущевке» в сентябре 2003 года, сообщило агентство со ссылкой на изученные документы. Сейчас правообладателями жилплощади являются три человека — сама Лободюк, 24-летний Павел и 20-летний Петр. Некоторое время квартиру сдавали, а в последние два года в ней никто не жил, отметил источник. Однако время от времени там появляется Бовт. Соседям он объяснил, что переехал с семьей жить в Ленинградскую область.

До 2017 года владельцы регулярно оплачивали все коммунальные услуги, а потом перестали отдавать деньги. Последняя оплата поступила в марте 2018-го — семь тысяч рублей при наличии долга на сумму более 30 тысяч.

ООО «ЖКС № 1 Московского района» неоднократно обращалось в суд. Судебные приставы выдавали приказы, но их действия оказались безуспешными. По этой причине исполнительный лист возвращался взыскателю. В ближайшее время управляющая компания может опять обратиться в суд с требованием выплаты долга, добавило агентство.