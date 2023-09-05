Общество 05 сентября 2023, 16:39 Старшеклассница из Красногорска сбежала из дома к жениху — СМИ Shot: 16-летняя жительница из Красногорска сбежала из дома к жениху РИА «Новости»

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Шестнадцатилетняя жительница Красногорска сбежала из дома, заявив родителям, что поселилась у жениха и готовится к свадьбе, написал Telegram-канал Shot. Родители обратились к правоохранителям, сейчас девушку ищут, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По данным издания, 11-классница забрала из дома ноутбук, планшет для рисования, часть одежды и немного наличных денег. После этого она проводила сестру в детский сад и сделала вид, что идет на уроки. Однако днем мать получила сообщение, в котором школьница сообщила, что не вернется домой — ее жених снял им квартиру. Родители рассказали полицейским, что дочь редко общалась со сверстниками, в основном проводила время дома за компьютерными играми или рисованием. Девушка из благополучной семьи, отец занимается бизнесом. Ни о каком «женихе» дочери семья не знала.

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В пресс-службе подмосковного управления МВД подробностей об исчезновении подростка не предоставили. Сообщили только, что накануне она вышла из дома в поселке Нахабино и отправилась в школу, однако домой не пришла. Мать попросила разыскать школьницу. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают ее учителей и подруг.