Старшеклассники рассказали, почему им приходится списывать домашнее задание

Аналитики образовательной платформы Skysmart по итогам тематического опроса выяснили, как много учеников старших классов списывают домашние задание. Результаты показали, что к таким действиям прибегают 78% опрошенных. Об этом написала «Газета.ru».

Одиннадцатиклассники пояснили, что обращаются к готовым домашним заданиям (ГДЗ) из-за страха получить плохую оценку. Еще одной причиной является нехватка времени. В 9-м, 10-м и 11-м классах на перегруженность жалуются 25, 26 и 20% детей соответственно.

Кроме того, многие старшеклассники отметили, что не успевают осваивать школьную программу. В девятом классе понять объяснения учителей не успевают 27% опрошенных, в 10-м — 27%, а в 11-м — 20%.

«Списывают не редкие лентяи, списывание — явление массовое. И главная причина — страх перед плохими оценками и перегрузки. Подросток не обязан сразу понять новую тему, ему нужно помочь научиться разбираться самостоятельно, и это то, чему школа не учит совсем. Победить списывания можно с одной стороны внедрением автоматизации проверки тестирований, ДЗ и отчетностей для учителей, чтобы высвободить время на проработку материала в классе, а с другой — постепенно менять поведение подростков, предлагая вместо ГДЗ подумать над логикой решений», — рассказал управляющий партнер онлайн-школы Skysmart Александр Ларьяновский.

Опрос проводился среди 1700 учеников из всех регионов России.