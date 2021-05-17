Старшеклассники из казанской гимназии № 175 приступили к учебе в другой школе

Ученики девятых и 11-х классов из казанской гимназии № 175, где на прошлой неделе произошла стрельба, с понедельника вернулись к учебе в соседней школе № 174. Об этом сообщило РИА «Новости».

Меры безопасности в учебном заведении усилены. Детей у входа в школу встречают представители администрации. Многих учеников провожают родители. Посторонних внутрь не пускают. У здания дежурят полицейские и сотрудники Росгвардии.

Психологи рекомендовали не перешивать классы. Родители тоже посчитали, что будет лучше, если их дети продолжат учиться в школе так же, как в своей гимназии. Преподавать будут те же учителя.

Для учащихся невыпускных классов предлагалось ввести дистанционное обучение. Сообщалось, что школьникам разрешат досрочно закончить учебный год.

Жертвами стрельбы в казанской гимназии 11 мая стали девять человек, в том числе семеро детей. Погибли две учительницы. Кроме того, пострадали еще 24 человека. По обвинению в расстреле задержали 19-летнего Ильназа Галявиева, который также подорвал самодельное взрывное устройство. Он признал свою вину и был арестован. Ему грозит пожизненный срок. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.