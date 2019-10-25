Старшеклассник в Подмосковье продал младшему товарищу «вонючую шипучку». Это оказался снюс

В Хотьковской средней общеобразовательной школе № 5 девятиклассник предложил ученику пятого класса попробовать «шипучку». Мальчик согласился и чуть не угодил в больницу. Все обошлось, здоровью ребенка ничто не угрожает, но родители возмущены. Что за вещество продали пятикласснику и как развивались события, выяснял «360».

Мама пятиклассника поделилась результатами «домашнего расследования».

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«Подошел к нему ученик из девятого класса, сказал „Хочешь попробовать вонючую шипучку за 20 рублей“. Ему стало интересно, что это такое. Денег у него не было, а старшеклассник каждую перемену подходил, говорил „Ну что, будешь? А то одна осталась“. Мой сын взял у кого-то деньги и попробовал. Ему плохо стало. Это то, что мы вчера узнали от него. Сами в шоке, сразу позвонили в полицию. Вот и все. Его только стошнило. Я все понимаю: он не должен был брать и пробовать. Но это же ребенок! Им в этом возрасте все интересно!» — рассказала мама мальчика.

В полиции ей пообещали, что будут разбираться в этом деле.

Родительское сообщество погудело в чате одного из мессенджеров, но нашелся неравнодушный человек, который решил придать ситуации огласку.

«Пришла дочь, рассказала, что у них в красе произошло некое недоразумение. Кто-то что-то купил, употребил, превратился в человека пьяного», — рассказал взволнованный отец.

Он объяснил, что его дочь однажды на стройке, где он работает, видела пьяного мужчину. И сопоставила: одноклассник вел себя так же, его «мотало». По словам мужчины, сначала была информация, что одноклассника его дочери увезли на скорой. Он позвонил в департамент образования района. Затем в чате появилось предположение, что дети всю эту историю выдумали.

«Потом выясняется: родители этого мальчика написали заявление, что ему якобы кто-то что-то продал. Вроде жидкий табак или что-то вроде. Я не знаю, что это такое. Преподавательский состав был в курсе, я их тоже отчасти понимаю, но только быть такого не должно. Дочь рассказала, что подходили старшеклассники, собрали всех детей в классе и сказали: „Если кто-то что-то будет рассказывать, то всем будет плохо“», — пояснил родитель.

Он признался, что его очень удивила позиция учителей. Они провели беседу с детьми, строго-настрого приказали ничего не покупать у старшеклассников, ничего не есть и не пить, что они предлагают. Но до родителей, по словам отца одноклассницы пострадавшего мальчика, информацию не донесли. Да и сами родители активности не проявляли.

«Я единственный, кто запустил эту информацию, создал резонанс. Остальные как амебы одноклеточные. Никому дела нет, люди не могут пойти на экстренное собрание. Такое ощущение, что никого это не касается», — подчеркнул мужчина.

Ситуацию прокомментировать директор МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа № 5» Лидия Романова. Она рассказала, что в учебном заведении прошел совет профилактики, где этот вопрос разбирался.

«Мама от нас скрыла факт, почему ребенку стало плохо. У меня информация, что он что-то не то съел», — заявила директор, подчеркнув, что учеников в школе много, и каждый день у кого-то болит живот.

По ее словам, на совет профилактики были приглашены и родители, и учащиеся пятого класса, где случился инцидент. Их развели по разным аудиториям, провели беседу с участием инспектора, педагога-психолога, заместителя директора по безопасности, заместителя по воспитательной работе и других специалистов.

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«В аудитории было 19 родителей. Задача школы — провести профилактическую работу конкретно вот с этой группой. А потом будут классные часы уже у всей школы. Я договорилась с больницей, чтобы нам прислали специалиста (для беседы — прим. „360“)», — пояснила Лидия Васильевна.

Она призналась, что никак не может запомнить название вещества, которое девятиклассник выдавал за «вонючую шипучку».

«Это какая-то жевательная резинка. Какие-то коробочки и в них мешочки. Якобы эти мешочки жуют. А что это такое? Мы не специалисты. Вроде какая-то курительная смесь. Наша задача школы — провести профилактическую работу конкретно вот с этой группой. А потом будут классные часы уже со всей школой. Я договорилась с больницей, чтобы нам прислали специалиста… Честно говоря, я не знаю, что он (девятиклассник — прим. „360“) продал. Я не следственный орган. То есть это не наркотики. У меня информация, что их можно купить чуть ли не в супермаркете», — подчеркнула директор школы.

Позднее она у сотрудников полиции, что эта курительная смесь называется «снюс». Правоохранители сообщили, что проводят проверку в связи со случившемся. Она нацелена на выяснение всех обстоятельств инцидента.

«Да, шум поднялся по поводу этого мальчика. Но сложнее, наверное, то, что мы сделали. Мы нашли ребят, провели работу. А ребенок… Ну его организм, видимо, так среагировал», — произнесла директор и призвала не торопиться с выводами.

Снюс — измельченный и увлажненный жевательный табак. Его на 5-20 минут помещают между губой и десной, где никотин быстро всасывается.

Снюс был известен в европейских странах еще с XVII века. В странах Евросоюза продажа такого табака запрещена с 1992 года, но ограничений на его использование нет. В Швеции и Норвегии снюс можно приобрести вполне легально. В России это вещество появилось в 2004 году. С февраля 2016 года снюс приводят в Россию как жевательный табак, поэтому на него не распространяется запрет на продажу.