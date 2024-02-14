Общество 14 февраля 2024, 11:00 Старшеклассник в Москве попал под следствие за шопинг по чужой карте Shot: школьник нашел у ТЦ чужую банковскую карту и потратил все деньги на шопинг РИА «Новости»

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Школьник нашел чужую утерянную банковскую карточку возле торгового центра в Москве и решил потратить все деньги на шопинг. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, 17-летний парень гулял с друзьями и случайно увидел банковскую карту возле ТЦ «Петровский». Он обрадовался и решил воспользоваться удачей — пошел по магазинам. Но успел потратить всего четыре тысячи.

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В результате оказалось, что карта принадлежала другому подростку, а за всеми транзакциями следил его отец. Когда мужчина спросил сына, куда тот потратил весь лимит на карманные расходы, мальчик сильно удивился, так как сам ничего не покупал. Семья в итоге обратилась в полицию.

Молодого человека, который решил поживиться на чужой неосторожности, быстро опознали. Против него уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит до шести лет тюрьмы.

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