Старшая внучка Лукашенко вышла замуж

Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория вышла замуж. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы страны Telegram-канал «Пул первого».

«Президент поздравляет старшую внучку Викторию и ее избранника с днем свадьбы: „Вы пишете вашу историю…“. Красиво, душевно, в кругу родных и самых близких», — говорится в сообщении канала. Также в Telegram опубликована фотография, на которой запечатлены сам Александр Лукашенко, его внучка Виктория и ее супруг.

По информации канала, праздник по поводу свадьбы прошел в ресторане в компании примерно 70 человек. Виктория — старшая дочь сына Александра Лукашенко Виктора. Всего у белорусского лидера трое сыновей и семеро внуков.

Ранее Александр Лукашенко заявил о том, что его сыновья после него не займут должность главы страны. По его словам, в их семье никогда не было такого обсуждения и тем более планов. Слова белорусского лидера прозвучали в категоричной форме. Кроме того, Лукашенко добавил, что его старший сын Виктор не будет больше занимать должность госслужащего. Теперь Виктор Лукашенко стал президентом НОК Белоруссии.