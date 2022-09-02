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02 сентября 2022, 18:43

Старостой калужской деревни Рогачево стал африканец

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Жители калужской деревни Рогачево выбрали старостой африканца по происхождению Ололо Темиетана Джерри - за вклад, который он внес в развитие деревни. Об этом рассказала "Политика сегодня" со ссылкой на "Калужские новости".

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Ололо Темиетан живет в России уже 33 года. Здесь он получил специальность инженера-строителя, а несколько лет назад вместе с семьей приехал жить в Рогачево. В деревне он сразу включился в общественную жизнь: наладил вывоз мусора, помог провести освещение в отдаленные участки, добился от властей ремонта дороги. Оценив его усилия, жители деревни выбрали африканца старостой поселения.

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