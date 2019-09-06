Старообрядцы-переселенцы попросили у Путина ипотеку до 2% на 20 лет

Россияне, переселяющиеся в РФ из дальнего зарубежья, могут получить особую поддержку государства. Возможность введения такой подпрограммы не исключил президент страны Владимир Путин.

Соответствующий вопрос был поднят на встречи с представителями общественности, которая проходит на полях Восточного экономического форума, сообщил «Интерфакс».

С просьбой помочь в процессе адаптации к главе государства обратилась старообрядка Агриппина Ануфриев-Егорофф. Она переехала в Амурскую область из Бразилии, отметив, что из Южной Америки следом за ней планируют прибыть еще порядка 50 старообрядческих семей.

Ануфриев-Егорофф поинтересовалась, возможно ли долгосрочное кредитование по «привычным» для переселенцев процентам.

«До 2%, если возможно, лет на 20, и чтобы первый платеж был рассрочкой лет на пять, чтобы, например, нам к климату привыкнуть, обустроиться, завести технику», — пояснила россиянка.

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Путин заметил, что программа поддержки соотечественников, переселяющихся в РФ, в стране уже существует. При этом президент допустил, что похожая подпрограмма для приезжающих из дальнего зарубежья тоже может появиться.

Глава государства предложил не выделять старообрядцев в отдельную категорию, но согласился, что таким людям «нужно особое время на адаптацию, особые формы поддержки».

«Я думаю, что это возможно, тем более, что для государства это не будет слишком обременительным, имея в виду, что это не массовый поток в сотни тысяч людей», — добавил Путин.

Он также напомнил о случаях, когда переселенцы, придерживающиеся старообрядческих традиций, сталкивались с определенными сложностями в России и несправедливостью. Президент пообещал, что постарается устранить подобные ситуации.