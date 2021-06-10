Россиянам рассказали о выплате по «старому» пенсионному возрасту

Россиянам доплачивают средства, которые были накоплены во время формирования накопительной пенсии — с 2002 по 2014 год. Получить деньги можно по «старому» пенсионному возрасту или раньше, если есть право на досрочную пенсию. Однако при этом должно быть соблюдено несколько условий.

Средства накопительной части пенсии, которые платил за работника работодатель или он сам, аккумулировались либо в одном из Негосударственных пенсионных фондов (НПФ), либо в Пенсионном фонде России (ПФР). Их инвестировали, за счет чего возникал доход. Эти деньги можно получить сейчас, рассказал заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин в беседе с агентством «Прайм».

«Существует три варианта выплат: пожизненно, в течение определенного срока (но не менее 10 лет) или единовременно. Возможность их реализации зависит от ряда условий», — уточнил Горлин.

Пожизненная или срочная выплата, если на индивидуальном счете средств пенсионных накоплений есть деньги, назначается, в нескольких случаях.

Первый — если выполнены требования по страховому стажу и количеству индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые необходимы для получения страховой пенсии.

Второй — если расчетный размер накопительной пенсии, определяемый делением суммы пенсионных накоплений на ожидаемый период получения накопительной пенсии, составляет не менее 5% от расчетного размера страховой пенсии.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, отметил Горлин, то имеющиеся средства пенсионных накоплений выплачиваются единовременно.

По его словам, для получения средств необходимо обратиться с заявлением в ПФР или НПФ — в зависимости от того, где лежат деньги.

Летом россиян ждут новые социальные выплаты: поддержат от будущих мам до пенсионеров. Чтобы не остаться без поддержки, нужно предоставить требуемые документы и до середины лета перейти на карту «Мир».