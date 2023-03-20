Общество 20 марта 2023, 15:07 Старое здание больницы взорвали в Волгоградской области

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В городе Камышин Волгоградской области взорвали недостроенную больницу, которая стояла в полуразрушенном состоянии на протяжении 40 лет. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

В Telegram-канале «Наш Камышин» появилось видео, на котором видно, как в воздух над обломками здания поднимаются клубы дыма и пыли.

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Больничный комплекс начали возводить в пятом микрорайоне города еще в середине 80-х годов, однако в какой-то момент строительство здания заморозили. Лишь в прошлом году власти приняли решение о его сносе. О том, появится ли что-то на месте бывшего строения, в городской администрации не сообщили.

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