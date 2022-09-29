Старое бабье лето придет в Москву 5 октября | 360°

Общество 29 сентября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber Старое бабье лето придет в Москву 5 октября Синоптик Тишковец: старое бабье лето придет в Москву 5 октября РИА «Новости»

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Несколько погожих дней старого бабьего лета ожидается в Москве и Центрально России в период с 5 по 10 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, воздух прогреется до +10…+15 градусов.

Эксперт пояснил, что позитивные перемены наметятся на синоптической карте, начиная с 5 октября. Атмосферное давление начнет расти и температура поднимется на пару градусов, сообщило РИА «Новости».

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Тишковец отметил, что в последующие сутки есть вероятность антициклональной погоды, а это говорит о том, что с 5 по 10 октября можно ждать погожих дней, которых в сентябре почти не было.

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Специалист уточнил, что в ночное время погода будет холодной и туманной, температура воздуха составит 0...+5 градусов. Но днем в условиях солнечной, сухой и штилевой погоды, станет гораздо теплее. Воздух сумеет прогреться до +10...+ 15.

По мнению Тишковца, в Москве и Центральной России наступит настоящая золотая осень.

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