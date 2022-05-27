Петербуржец собрал коллекцию из 3500 старинных кирпичей

Петербуржец Владимир Смирнов имеет необычное хобби — он собирает старинные кирпичи, которые находит в городе. Сейчас в его коллекции более 3500 штук. О нем написала газета «Петербургский дневник».

«В 2005 году на Карельском перешейке я нашел свой первый кирпич. Это был старинный кирпич графа Владимира Васильевича Левашова, его, вероятно, изготовили на заводе графа в поселке Дибуны. Потом я стал замечать кирпичи с клеймами и надписями то в траншеях за городом, то в петербургских дворах… И заинтересовался окончательно!», — рассказал Смирнов.

Так он начал разбираться в кирпичах, в его коллекции только кирпичи, изготовленные до 1917 года. После революции на кирпичах перестали ставить клеймо, объяснил Смирнов. Каждый экземпляр в коллекции имеет свою историю.

«В 2017 году мы совместно с сотрудником Эрмитажа под эгидой Института истории материальной культуры РАН издали „Каталог кирпичных клейм Санкт-Петербургской губернии“. В конце 2021 года вышло второе дополненное издание, где собраны все известные нам варианты клейм», — поделился коллекционер.